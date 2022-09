Droga allo skatepark, 17enne denunciato

Un 17enne con cinquanta grammi di cannabis e altri cinque ragazzi con stupefacenti per uso personale. Sono stati fermati nel pomeriggio di venerdì allo skatepark di Seregno durante un'operazione della Polizia Locale.

Droga allo skatepark, denunciato 17enne

Un 17enne italiano occultava nello zaino 50 grammi di cannabis e altri cinque giovani sospetti avevano della sostanza stupefacente. E' l'esito dell'operazione condotta dalla Polizia Locale nel pomeriggio di venerdì, 23 settembre, presso lo skatepark di Seregno, con l'ausilio delle unità cinofile del corpo di Polizia locale di Milano. Un imponente dispositivo di controllo dell'intera area finalizzato al contrasto della circolazione di sostanze stupefacenti che ha visto impegnati una ventina di uomini, a partire dalle 16.

Cinque giovani segnalati alla Prefettura

Dopo aver cinturato l'intera area, per evitare l'allontanamento furtivo di soggetti pericolosi, una prima aliquota di operatori in borghese ha monitorato la zona individuando eventuali soggetti sospetti. In seguito le unità cinofile e il personale in uniforme hanno provveduto al puntuale controllo di tutti i presenti. Ai cinque ragazzi in possesso di sostanze stupefacenti è stato contestato l'illecito di detenzione per consumo personale di sostanze stupefacenti con la segnalazione alla Prefettura, Il 17enne è stato deferito all'Autorità giudiziaria per spaccio: sequestrata la droga.

Apprezzamento dai residenti

Particolare apprezzamento è stato espresso dai residenti della zona e dalla Amministrazione per l'eccellente risultato conseguito in una operazione complessa, data l'ampiezza dell'area oggetto di intervento. Il lavoro meticoloso e costante del personale del nucleo di sicurezza urbana e polizia giudiziaria del corpo cittadino, nonché dell'intero reparto mobile, è dimostrazione dell'importante ruolo rivestito dalla Polizia Locale sul territorio.