Drogato sale su un tetto e lancia il cane nel vuoto

Sotto l'effetto della cocaina è salito su un tetto insieme al suo cane. Ha iniziato a vaneggiare e a un certo punto ha lanciato il cane nel vuoto. Alla fine l'uomo è stato afferrato dai Carabinieri prima che potesse compiere gesti estremi

Salito sul tetto, lancia il cane nel vuoto

E' stato un pomeriggio carico di tensione quello appena trascorso a Carate Brianza dove, intorno alle 16, un 36enne sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, insieme al suo cane, si è introdotto all’interno dell’abitazione di una residente avvicinata con la scusa di chiedere dell’acqua per l’animale. Poi, improvvisamente, si è armato di un martello ed è salito sul tetto dell’edificio minacciando di lanciarsi. Ma non solo perché, in preda alle allucinazioni, ha addirittura gettato nel vuoto il cane.

La mobilitazione delle Forze dell'ordine

Sul posto sono intervenuti i militari del Radiomobile della Compagnia di Seregno raggiunti poco dopo dai colleghi di Besana in Brianza che, dopo una faticosa opera di negoziazione, tra le frasi sconnesse e le allucinazioni del 36enne, sono riusciti piano piano ad avvicinarlo sempre di più e, con un gesto fulmineo, a braccarlo prima che potesse compiere gesti estremi.

Successivamente, mentre erano in corso gli accertamenti sanitari del caso, l’uomo ha improvvisamente tentato di darsi alla fuga ma, dopo pochi metri, è stato bloccato dai militari che, dopo una ulteriore opera di mediazione, con l’effetto della cocaina che andava scemando, lo hanno convinto a farsi trasportare in ospedale.

Il 36enne è stato quindi trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate. Il cane, zoppicante dopo la caduta dall’alto, è stato affidato alla compagna dell’uomo.