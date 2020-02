Due aggressioni e un infortunio SIRENE DI NOTTE

Tre diversi interventi di soccorso nella notte tra mercoledì e oggi, giovedì 20 febbraio 2020. Due persone sono finite in ospedale a seguito di aggressioni.

Due aggressioni nella notte

Due aggressioni e un infortunio. Sono questi i principali interventi di soccorso che si sono verificati nella notte appena trascorsa in Brianza.

Gli eventi violenti si sono verificati a Brugherio e a Monza. Nel primo caso la chiamata al 118 è scattata poco dopo mezzanotte e mezza per un 54enne rimasto lievemente ferito in viale Europa. L’uomo è stato soccorso dalla croce rossa di Brugherio e poi trasportato in codice verde all’Ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

La seconda aggressione, in base a quanto riportato da Areu, si è invece verificata a Monza, in via Monti e Tognetti intorno all’una e trenta. Nell’evento violento è rimasto coinvolto un 21enne che ha ricevuto le prime cure sul posto dalla croce rossa ed è stato poi trasportato in buone condizioni in ospedale.

Infortunio a Vimercate

Nella notte è stato soccorso anche un 19enne a Vimercate. Il giovane sembra sia rimasto ferito a seguito di un infortunio in piazza Marconi. Dopo l’intervento dei volontari locali e i primi accertamenti non è stato disposto il trasferimento in ospedale.