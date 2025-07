grandinata

Ieri, giovedì, i volontari della Protezione civile sono stati impegnati insieme ai Vigili del Fuoco

Due alberi abbattuti dal maltempo a Varedo, Protezione civile all’opera. Ieri, giovedì, i volontari della Protezione civile sono stati impegnati insieme ai Vigili del Fuoco

Danni del maltempo

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Un albero sradicato e uno spezzato, diversi alberelli piegati e ramaglie sparse in strada. Sono i danni causati a Varedo dalla forte grandinata di ieri, giovedì.

Protezione civile e Vigili del Fuoco al lavoro

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Conclusa la "bomba d'acqua" i volontari della Protezione civile si sono subito messi all’opera per rimuovere gli alberi che ostruivano le strade, lavorando fino alle 22. I tre operatori impegnati, la responsabile del nucleo comunale Valentina Locati, il suo vice Alberto Visioli e Luigi Arcerito si sono concentrati in particolare su due fronti, insieme ai Vigili del Fuoco.

Un albero sradicato e uno spezzato

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

In via Vittorio Emanuele II si è spezzato il tronco di un albero andando ad invadere la pista ciclo-pedonale, in viale Sant’Aquilino invece, un albero si è sradicato e si è abbattuto contro la recinzione di un condominio, occupando il marciapiede e quindi ostruendo il passaggio dei pedoni. Imbracciate le motoseghe, Protezione civile e Vigili del Fuoco si sono adoperati per tagliare il tronco e i vari rami, ripristinando così le condizioni di sicurezza.