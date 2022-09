Due anziani soccorsi in codice rosso

Due gravi malori nel corso della mattinata, due uomini sono stati soccorsi in codice rosso prima a Concorezzo poi a Seregno.

Interventi in codice rosso

Il primo episodio è avvenuto a Concorezzo, intorno alle 11.10, lungo la strada provinciale Dante Alighieri all'altezza del civico 185. Per cause ancora da accertare un uomo di 61 anni ha accusato un malore ed è stato soccorso dall'ambulanza dei Volontari di Vimercate e dall'automedica Monza e Brianza. L'intervento è ancora in corso ma nel frattempo le condizioni dell'uomo sono lievemente migliorate e sarà trasportato in ospedale in codice giallo.

Grave malore anche a Seregno

Destano preoccupazione anche le condizioni di un uomo di 75 anni soccorso a Seregno in viale Piave. Il pensionato si è sentito male intorno alle 11.18 ed è stato soccorso dall'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense e dall'automedica di Monza e Brianza. Anche per l'anziano sono ancora in corso i soccorsi ma fortunatamente da codice rosso è passato a codice giallo.

Seguono aggiornamenti.