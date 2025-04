Due auto in fiamme nel cortile della casa sgomberata

Due auto in fiamme poche ore fa nel prato adiacente alla casa di via Parini a Macherio, occupata abusivamente e sgomberata di recente dalle forze dell'ordine.

Auto in fiamme

Intervento dei Vigili del fuoco in via Parini per due auto che hanno preso improvvisamente fuoco. L'incendio risale a poche ore quando è stato chiesto l'intervento dei pompieri, prontamente giunti sul posto per spegnere le fiamme. Il fuoco ha divorato le vetture lasciando solo lo scheletro. I due veicoli erano parcheggiati nel prato adiacente alla casa oggetto di occupazione abusiva dal novembre del 2021 da parte di una famiglia. L'immobile è stato liberato il 22 gennaio scorso grazie a un maxi dispiegamento di forze.

In corso accertamenti

Gli ex occupanti della casa, di proprietà di Pedemontana (in quel punto transiterà il tracciato dell'autostrada) sono stati autorizzati da Pedemontana a rimuovere i veicoli in giornata: hanno riferito che un'auto ha preso poco dopo l'avvio del motore andando a intaccare anche un'altra vettura parcheggiata accanto. I vicini di casa, vedendo una colonna di fumo nero alzarsi in cielo, hanno allertati i Vigili del fuoco. I pompieri, giunti sul posto, hanno spento le fiamme in pochi minuti. Un sopralluogo è stato effettuato anche dai carabinieri della Stazione Biassono, competenti sul territorio, e dal sindaco di Macherio, Franco Redaelli. Come si vede anche dalle foto, l'area è in completo stato di abbandono.