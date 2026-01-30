Due auto ribaltate nello scontro in via Desio, quattro feriti. Grosso incidente nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì, vicino allo svincolo della Milano-Meda

Incidente in via Desio

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

E’ ancora in fase di accertamento l’esatta di dinamica del grosso incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 29 gennaio, a Bovisio Masciago che ha coinvolto più veicoli e causato quattro feriti. Il sinistro è avvenuto intorno alle 17,40 in via Desio vicino allo svincolo della Milano-Meda. Due delle auto coinvolte, a seguito dell’impatto, sono uscite dalla sede stradale ribaltandosi e terminando la propria corsa in un campo adiacente

Soccorsi quattro feriti

Il personale in servizio su due ambulanze e l’auto medica hanno soccorso quattro feriti: una donna di 33 anni e tre uomini di 56, 69 e 75 anni, che sono stati accompagnati al Pronto soccorso in codice giallo. Presenti anche le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sono intervenute anche squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza che hanno provveduto al ripristino delle condizioni di sicurezza dei veicoli coinvolti. In posto un’APS proveniente dal distaccamento di Desio e un carro fiamma dal distaccamento di Lissone. L’incidente ha interessato anche una tubazione del gas.

Traffico paralizzato

L’incidente e il conseguente vasto spiegamento di mezzi di soccorso ha avuto forti ripercussioni sul traffico considerata l’arteria stradale molto frequentata e l’ora di punta. E’ stato necessario chiudere un tratto di strada e deviare i veicoli in coda su altre vie