Due auto si scontrano, una si ribalta

L'impatto è stato talmente violento che una delle due auto si è ribaltata: l'allarme è scattato in codice rosso, ma per fortuna le condizioni dei due feriti non sono gravi

Lo scontro tra due auto

L'incidente è avvenuto lunedì sera, poco dopo le 22.30, al termine della Tangenziale Est lungo il tratto dell'ex Statale che divide Lomagna da Carnate, subito dopo il curvone di Usmate Velate. A scontrarsi per cause ancora in fase di accertamento sono state una 500 x condotta da una 38enne e una Ford guidata da un 58enne, con la prima che si è ribaltata, adagiandosi su un lato

L'allarme

L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze, un'automedica, tre mezzi dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Merate. Per estrarre il 58enne dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco che poi lo hanno affidato alle cure dei sanitari.

Fortunatamente le condizioni dei due feriti sono migliorate con il passare dei minuti: il 58enne è stato portato all'ospedale di Lecco, mentre la 38enne al nosocomio di Merate.