Un uomo di 57 anni e una ragazza di 23 sono finiti in ospedale nella notte: il primo è stato soccorso a Carate a seguito di una caduta dalla bicicletta, mentre la giovane è caduta a Vimercate.

Due cadute nella notte a Carate e Vimercate

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza la notte in Brianza è trascorsa tranquillamente: nessun incidente sulle strade mentre intorno all'una e trenta la 23enne è stata soccorsa alle Torri Bianche dopo una caduta. Sul posto sono intervenuti i volontari di Avps che hanno fortunatamente escluso serie conseguenze. La 23enne è stata quindi trasportata nel vicino ospedale in codice verde.

Alle 5.30 invece un 57enne è stato soccorso dalla Croce bianca di Besana in via Toti a Carate. L'uomo, dopo una caduta dalla bicicletta, è rimasto ferito in modo serio ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.