Due cadute nella notte: un 26enne e un 37enne in ospedale

Due cadute nella notte

Due interventi di soccorso nella notte appena trascorsa: a Carate Brianza i volontari della Croce bianca di Besana si sono portati in via Rivera per una caduta in un impianto lavorativo. Soccorso un uomo di 37 anni che, dopo le cure del caso, è stato trasportato all’ospedale San Gerardo in codice giallo.

Meno gravi invece le condizioni del 26enne soccorso a Bovisio in via Asiago. In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza il giovane stava percorrendo la via in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora da accertare, è finito a terra. Sul posto i volontari della Croce bianca di Cesano che hanno poi trasportato il giovane all’Ospedale di Desio in codice verde.

