Due camion si urtano, chiusa via Toti

Chiusa al traffico via Toti, al confine tra Macherio e Lissone, a causa di due camion che si sono urtati.

Chiusa via Toti

Via Toti è attualmente chiusa al traffico per consentire la rimozione di due pesanti mezzi che si sono toccati per cause ancora da accertare. L'incidente è accaduto intorno alle 14. 30 lungo la strada che collega Macherio a Lissone, nella frazione di Bareggia. La circolazione è stata deviata. Inevitabili i disagi alla circolazione lungo la strada provinciale.

Vigili del fuoco sul posto

Dai primi accertamenti sembrerebbe che il rimorchio di uno dei due camion sia andato a impattare contro l'altro mezzo, inclinandosi. Occupando entrambe le carreggiate, la strada è stata chiusa al traffico per consentire ai Vigili del fuoco di operare in sicurezza. Non dovrebbero esserci feriti.