Due cani e tre gatti abbandonati da dieci giorni in un appartamento di Vimercate. Il ritrovamento è avvenuto sabato mattina in via Cremagnani.

Decisivo l’intervento della Polizia locale

Da giorni i vicini sentivano i cani abbaiare incessantemente. Qualcuno, pare, abbia anche provato a suonare più volte al campanello senza ottenere risposta. E così nella mattinata di sabato sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. E la scena che si presentata ai loro occhi, quando la porta di casa è stata aperta, ha dell’incredibile. Due cani di razza, di piccola taglia, e tre gatti abbandonati da giorni (forse addirittura una decina) tra gli escrementi sparsi ovunque.

