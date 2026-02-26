Incidente

Due ciclisti si schiantano contro un bilico

Feriti un 68enne e un 76enne

Due ciclisti si schiantano contro un bilico

Giussano · 26/02/2026 alle 14:40

di

Incidente in via Viganò poco prima di mezzogiorno a Giussano, sulla strada che porta al laghetto. Due ciclisti   sono  finiti contro un grosso bilico. Entrambi hanno riportato ferite e sono stati portati in  ospedale.

Incidente n via Viganò

Due ciclisti di 68 e 76 anni sono rimasti feriti questa mattina, giovedì 26 febbraio, poco prima di mezzogiorno in via Viganò, la strada che porta al laghetto.  I due amici che erano usciti per fare una pedalata sono finiti contro un bilico,  che era diretto verso l’Iperal ad Arosio.

Due ciclisti finiscono contro il bilico fermo

Da quanto è stato possibile ricostruire l’autista del mezzo pesante  si è fermato per comprare le sigarette al bar e i ciclisti non si sarebbero accorti che il bilico era fermo sulla strada, andandoci a sbattere contro.

Trasportati entrambe in ospedale

I ciclisti hanno sbattuto con la spalla e sono stati portati in codice giallo all’ospedale: uno a Carate e uno a Desio.  Sul posto oltre alle due ambulanze  e all’auto medica anche agli agenti di Polizia  locale di Giussano.

Tu cosa ne pensi?