Due classi in quarantena al liceo Curie di Meda

Due classi in quarantena al liceo Marie Curie di Meda, dopo la scoperta di due casi di positività al Covid-19.

Lo ha confermato la dirigente scolastica Wilma De Pieri, spiegando che è stato subito avviato il protocollo: “Due ragazzi sono risultati positivi al Coronavirus, per cui le loro classi sono state messe in quarantena. Gli studenti positivi prima di rientrare in classe dovranno sottoporsi a due tamponi, mentre i compagni, trascorsi i 14 giorni di isolamento previsti, ne faranno uno prima del rientro a scuola. I docenti sono stati sottoposti a tampone il giorno successivo alla scoperta dei casi di positività”. In quarantena anche alcuni studenti di altre classi che sono venuti a contatto, in ambiti sportivi o in altri contesti, con persone risultate positive al Covid-19.

