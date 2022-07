Due donne investite sulle strisce pedonali

Due donne sono state investite da un'auto poco fa a Cesano Maderno, sulla centralissima via San Carlo Borromeo, il rettilineo che dal centro storico porta al quartiere Molinello.

Donne investite sulle strisce pedonali

Dalle prime informazioni raccolte sul posto sembra che un automobilista abbia investito le due donne mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, all'altezza di via Elisabetta Borromeo. Le due donne, di 66 anni e 89, sono state soccorse dal personale mandato sul posto dal 118 in codice rosso, il più grave dell'emergenza - urgenza.

Sul posto due ambulanze e un'automedica

L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 16.30. Sul posto due ambulanze, una di Seregno soccorso e una della Croce argento di Limbiate, e un'automedica. Dopo le prime cure sul posto le due donne sono state trasportate in ospedale, una in codice giallo e l'altra in un più rassicurante codice verde. Inevitabili i disagi sul traffico. La Polizia Locale, intervenuta con due pattuglie, è al lavoro per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.