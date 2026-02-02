Due etti e mezzo di droga nel cruscotto: un arresto, una denuncia e una sanzione per possesso

Nei guai anche un giovane di Vimercate che durante la perquisizione ha consegnato spontaneamente la droga che aveva in tasca.

Due etti e mezzo di droga nascosti nel cruscotto dell’auto, nei guai anche un cittadino di Vimercate.

L’auto fermata a Como

Nella notte tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, la Polizia di Stato di Como ha arrestato un milanese di 19 anni, con precedenti di polizia specifici, residente a Pessano con Bornago (MI). Nell’ambito della stessa operazione è stato anche denunciato a piede libero per resistenza a Pubblico Ufficiale una 19enne dominicana di Pioltello (MI) ed è stato sanzionato per possesso di droga un 17enne di Vimercate, cittadino italiano di origini nordafricane.

Cinque giovani a bordo

Verso l’una e trenta di notte, una volante ha fermato nel territorio del Comune di Como un’auto con cinque persone a bordo, tutte provenienti dall’hinterland milanese e dalla Brianza e di età compresa tra i 17 e i 20 anni.

Il vimercatese ha consegnato spontaneamente la droga

I poliziotti, insospettiti gli atteggiamenti dei ragazzi ma soprattutto per il forte odore acre, tipico degli oppiacei, che emanava l’interno della vettura, hanno messo alle strette gli occupanti, inducendo il 17enne di Vimercate a consegnare spontaneamente agli agenti una piccola quantità di hashish, per la quale è stato poi sanzionato amministrativamente.

Due etti e mezzo di hashish nascosti nel cruscotto

I poliziotti hanno quindi portato l’auto con i cinque ragazzi in Questura, dove l’ispezione si è fatta più precisa e approfondita; , da un vano ricavato nella console centrale del cruscotto dell’auto, sono saltati fuori quasi due etti e mezzo di hashish, un bilancino elettronico ed un coltello a scatto ancora intriso di droga.

Arrestato il proprietario dell’auto, denunciata una 19enne per resistenza

Visto il risultato delle operazioni e il precedente specifico a suo carico, il 19enne proprietario dell’auto è stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante le fasi di identificazione in Questura è stata deferita per resistenza a Pubblico Ufficiale una 19enne dominicana residente a di Pioltello, passeggera del mezzo, che ha dato in escandescenza nei confronti dei poliziotti.