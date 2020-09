Notte senza interventi di rilievo in Brianza. Nella serata di ieri invece due eventi violenti, a Brugherio e Cesano. Una 45enne è finita in ospedale.

Due eventi violenti nella serata di ieri

In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza intorno alle 22.50 è arrivata una chiamata al 112 per una lite in via Volturno a Brugherio. Sul posto si sono portati i volontari di Avps Vimercate che hanno prestato le prime cure a una donna di 45 anni. Le sue condizioni sono state giudicate serie, tanto che è stata trasportata in ospedale a Monza in codice giallo.

Poco prima, intorno alle 22, un altro evento violento, in questo caso a Cesano Maderno, in via Moncenisio. In base a quanto riportato da Areu si tratterebbe di un’aggressione in cui è rimasta coinvolta una 47enne. Sul posto i volontari della Croce bianca di Giussano e i Carabinieri della Compagnia di Desio. L’intervento di soccorso in questo caso si è concluso in posto.

Cadute e incidenti

Sempre nella serata di ieri segnaliamo la caduta di una 78enne a Varedo, in via Umberto I, fortunatamente senza conseguenze e un incidente avvenuto a Monza, in via Bertacchi, intorno alle 21.40. Il sinistro ha coinvolto due auto. Tre i giovani soccorsi: un 21enne, un 26enne e un 28enne, che non hanno riportato ferite. Rilievi affidati agli agenti della Polizia locale di Monza.

