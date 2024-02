Due fratelli anziani in difficoltà aiutati dalla Polizia locale e dai Carabinieri

Nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, 9 febbraio, la Polizia Locale di Seregno è stata allertata dai gestori di un bar di via Cavour, che hanno notato una anziana vagare in evidente stato confusionale.

Intervento della Polizia locale per una anziana in difficoltà

La pattuglia della Polizia Locale è subito intervenuta sul posto e l'anziana, classe 1936 residente a Nova Milanese, è stata portata presso il Comando di via Umberto, al fine di offrirle un posto caldo dove tranquillizzarla.

Dai confusi discorsi della donna è emerso che la stessa era giunta in città con il fratello, classe 1938, che abita con lei. L'anziana, giunta a Seregno, era scesa dall’auto per una non meglio precisata commissione, dopo di che non aveva più ritrovato il fratello. Che non era reperibile, non avendo con sé il telefono cellulare.

Tramite indagini incrociate, gli agenti sono risaliti alla targa e al modello dell’automobile. Le ricerche, condotte con quattro pattuglie, non hanno portato risultati.

Nel frattempo, sono stati allertati dai Carabinieri di Nova Milanese, al fine di verificare se l’uomo fosse tornato a casa. I militari di Nova, a loro volta, sono stati contattati dai loro colleghi di Lissone, dove nel frattempo si era presentato in stato confusionale il fratello della donna.

La Polizia Locale di Seregno intanto ha rintracciato una parente dei due anziani, che si è presa carico degli stessi, prima della donna al Comando di via Umberto a seregno, poi dell’uomo presso la Caserma dei Carabinieri di Lissone.

Fortunatamente tutto si è concluso per il meglio e i due anziani fratelli sono rientrati nella loro abitazione di Nova.

(foto archivio)