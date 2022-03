Controlli sul territorio

Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Monza e Brianza

Due giovani in possesso di hashish fermati dai Carabinieri a Seregno e Albiate. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Monza e Brianza

Due giovani in possesso di hashish fermati dai Carabinieri a Seregno e Albiate

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Seregno di prevenzione ad episodi di microcriminalità locale con particolare riferimento allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Nei giorni scorsi i controlli effettuati hanno condotto, in due diversi episodi, al sequestro di sostanza stupefacente e a provvedimenti amministrativi nei confronti di due individui.

A Seregno un 23enne di origini marocchine

In particolare, una gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di un servizio di contrasto ai reati sugli stupefacenti, ha proceduto al controllo di un cittadino ventitreenne di origini marocchine, il quale stava percorrendo a piedi la via Magenta di Seregno. Al termine degli accertamenti, lo stesso, incensurato e regolare sul territorio nazionale è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish che riferiva essere per uso personale.

Ad Albiate un ventenne di Triuggio

Analogamente, nel corso della notte, i Carabinieri della Stazione di Carate in Brianza hanno notato un uomo che si aggirava in Albiate (MB) - comune già oggetto di mirati servizi per il c.d. boschetto della droga - via Gorizia e, dopo essere stato raggiunto, un ventunenne di Triuggio, risultato incensurato, è stato trovato anch’egli in possesso della stessa sostanza stupefacente. Entrambi i giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Monza e Brianza ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/1990.