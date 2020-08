Due giovani soccorsi per intossicazione da alcol. Incidente in Valassina SIRENE DI NOTTE

Due giovani soccorsi per intossicazione da alcol. Incidente in Valassina. Nella serata di ieri grave sinistro a Nova Milanese tra auto e moto.

Due giovani soccorsi per intossicazione da alcol

Sono tre gli interventi di soccorso effettuati nella notte tra domenica e oggi, lunedì 17 agosto. La prima chiamata al 112 è arrivata poco prima delle due per una ragazza di 18 anni che si è sentita male a Lissone, in via Redipuglia, a causa di qualche bicchiere di troppo. Sul posto si sono portati i volontari della Croce verde locale che dopo le prime cure mediche sul posto hanno fortunatamente escluso gravi conseguenze trasportando la giovane al San Gerardo in codice verde.

Non è stato invece disposto il trasferimento in ospedale per il 20enne che ha accusato un lieve malore dopo aver bevuto troppo e che è stato soccorso a Cesano. L’intervento dei volontari della Croce bianca locale in via Borromeo si è concluso infatti in posto.

Incidente in Valassina

Segnaliamo anche l’incidente avvenuto in Statale 36 poco dopo dopo le quattro. Per cause ancora in corso d’accertamento un’auto è finita contro un ostacolo mentre percorreva la Valassina in direzione Nord, tra Desio e Lissone. Il 24enne soccorso dalla Croce bianca di Giussano non ha riportato conseguenze. Sul posto anche gli agenti della Polstrada.

Scontro auto moto a Nova Milanese

Nella serata di ieri infine si è verificato un grave incidente a Nova Milanese, che ha coinvolto un’auto e una moto. Il sinistro è avvenuto in piazzale Libertà e ha coinvolto due giovanissimi, di 17 e 18 anni. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Rilievi e ricostruzione della dinamica affidati ai Carabinieri della compagnia di Desio.

