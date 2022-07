Sono due i giovani finiti in ospedale nella notte per intossicazione da alcol. Una ragazza di 26 anni trasportata in condizioni serie all'ospedale di Desio e un'altra persona di 21 anni soccorsa e fortunatamente accompagnata in Pronto soccorso in condizioni meno gravi.

Due giovani soccorsi per intossicazione da alcol

Il primo intervento di soccorso è avvenuto alle 4.30 a Lentate sul Seveso: la ragazza, di 26 anni, dopo essersi sentita male a causa del troppo alcol, è stata raggiunta dall'ambulanza della Croce rossa locale. I volontari hanno prestato le prime cure sul posto per poi accompagnarla al Pronto soccorso di Desio in codice giallo per ulteriori accertamenti.

Meno gravi invece le condizioni di una persona di 21 anni soccorsa sempre nello stesso orario ma in via della Valle a Carate Brianza. Sul posto sono intervenuti i volontari di Seregno soccorso che hanno provveduto al trasporto in ospedale in codice verde.

Tre persone soccorse per cadute in strada

Sempre nella notte, intorno a mezzanotte e mezza, un 38enne ha avuto necessità di assistenza sanitaria a seguito di una caduta avvenuta in un impianto sportivo di via della Conciliazione a Giussano. Dopo l'arrivo della Croce bianca di Mariano e gli accertamenti del caso, l'intervento di soccorso si è concluso sul posto.

Nella tarda serata di ieri poi segnaliamo una 76enne vittima di una caduta in strada in via Piola a Giussano. La donna è stata medicata sul posto dai volontari della Croce bianca di Giussano e poi accompagnata in ospedale a Carate per tutti gli accertamenti del caso.

Infine un'altra caduta ad Arcore, intorno alle 22: in questo caso i soccorsi sono stati allertati per un 32enne raggiunto in via De Gasperi dall'ambulanza di Avps Vimercate e trasportato in condizioni serie all'ospedale di Vimercate.