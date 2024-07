Lo scorso 21 giugno, a Seregno, i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato due cittadini egiziani, rispettivamente di 19 e 21 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell’ordine. L'arresto è avvenuto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Due giovanissimi arrestati per spaccio di stupefacenti

L’arresto è avvenuto a conclusione di un apposito servizio effettuato presso l’ex stabilimento di via San Rocco, già sede di una nota industria di carburatori e in stato di abbandono da diversi anni, in cui era stata segnalata da alcuni cittadini la presenza di stranieri che, occasionalmente, si introducevano scavalcando il muro di cinta o attraverso alcune aperture praticate lungo il perimetro.

Dopo una prolungata attività di osservazione, effettuata dalla Sezione Operativa della Compagnia in tutta l’area di interesse, è stato effettuato un intervento che ha consentito di individuare, in diversi ambienti del fabbricato, 4 uomini di origine nordafricana e una donna italiana. In particolare, la perquisizione effettuata nel locale occupato dai due cittadini egiziani ha portato al sequestro di una borsa contenente oltre 600 grammi di hashish e circa 500 € in contanti, ritenuti provento di spaccio; in ambienti diversi dello stabile abbandonato si trovavano anche un 29enne marocchino, irregolare sul territorio italiano, e un altro 19enne egiziano in compagnia di una coetanea italiana.

Le denunce

Al termine del controllo, le persone rintracciate sono state accompagnate presso gli uffici della Compagnia di Seregno per essere compiutamente identificate. I due arrestati e il cittadino marocchino sono stati anche denunciati per ingresso o soggiorno illegale nel territorio nazionale, poiché privi di permesso di soggiorno o altro documento valido per l’espatrio.

La coppia, invece, è stata denunciata per abbandono e maltrattamento di animali poiché, nelle ore precedenti, prima di accedere nell’area, aveva abbandonato, sotto la pioggia abbattutasi nella notte e legato a un palo della segnaletica stradale, un cane che i militari operanti hanno successivamente affidato alle cure di un’apposita struttura a Lissone. Tutti i presenti sono stati, infine, deferiti anche per il reato di invasione di terreni o edifici.

Gli arrestati, al termine delle formalità, su disposizione del p.m. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, sono stati condotti innanzi al Giudice per la convalida dell’arresto e, al termine della stessa, rimessi in libertà con divieto di dimora in tutta la regione Lombardia.