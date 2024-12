Due gravi incidenti sulla A4, arriva anche l'elisoccorso

Due gravi incidenti si sono verificati nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 dicembre, lungo l'autostrada A4.

Incidente con coinvolto un camion

Il primo incidente è accaduto poco dopo le 15 nel territorio di Agrate, nel tratto compreso tra il casello e lo svincolo di accesso alla A58, la Tangenziale Est Esterna Milanese.

Coinvolti in particolare un mezzo pesante e due persone. Immediati i soccorsi scattati in codice rosso. In pochi minuti sul posto si sono portate due ambulanze, un'automedica, l'elisoccorso, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco.

A preoccupare in particolare sembrano essere le condizioni di un 44enne e di un 45enne.

Veicolo ribaltato

Pochi minuti dopo, poco distante, si è verificato un secondo incidente, nel tratto compreso tra lo svincolo della A58 e l'uscita di Cavenago-Cambiago. Anche in questo caso soccorsi in codice rosso per il ribaltamento di un veicolo. Coinvolte due persone di 27 e 65 anni.

Per cause ancora al vaglio delle Forze dell'Ordine intervenute, le due vetture si sarebbero scontrare. Ad avere la peggio è stata quella della 27enne che si è ribaltata. La donna ha riportato traumi alla schiena, al torace e al bacino ed è stata trasferita in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano. È andata invece leggermente meglio al 65enne. Lui ha riportato traumi a schiena e torace ed è stato invece portato in codice verde sempre al San Raffaele.