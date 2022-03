Sirene di notte

Interventi di soccorso ad Agrate, Barlassina e Monza.

Due incidenti, fortunatamente non gravi, e una caduta al suolo: sono questi i principali interventi di soccorso effettuati nella notte appena trascorsa dai volontari coordinati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza.

Due incidenti e una caduta nella notte

Il primo intervento di soccorso poco dopo la mezzanotte ad Agrate Brianza. Qui, in via Mazzini, è stato richiesto l'arrivo dei volontari di Avps Vimercate a seguito della caduta di un uomo di 62 anni all'interno di un impianto lavorativo. Gli operatori del 118, arrivati in codice giallo, hanno subito escluso gravi conseguenze per il 62enne e, dopo le prime cure, hanno provveduto a trasportarlo in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.

Poco dopo l'una e trenta viene segnalato l'intervento dei volontari della Croce bianca di Seveso e dei Carabinieri della compagnia di Seregno a Barlassina. In via Monte Grappa infatti si è verificato un incidente stradale con un solo mezzo coinvolto, finito contro un ostacolo per motivi ancora da chiarire. Ad aver necessità di assistenza medica è stato un 40enne poi trasportato in codice verde all'ospedale di Desio.

Infine segnaliamo un altro incidente, una caduta da bici per la precisione, avvenuta qualche minuto prima delle cinque in via Biancamano a Monza. Sul posto i volontari della Croce rossa e la Polizia locale. Gli operatori del 118 si sono subito preoccupati di assistere la 85enne coinvolta nel sinistro che nonostante la caduta sembra non aver riportato gravi conseguenze: il trasporto in ospedale è avvenuto infatti in codice verde.