Oltre a diversi soccorsi per malori nella notte tra venerdì e oggi, sabato 4 settembre, in Brianza si sono verificati anche due incidenti e un'intossicazione, che hanno richiesto l'intervento dell'ambulanza.

Due incidenti e un'intossicazione nella notte

Era quasi mezzanotte e mezza quando un 28enne è stato soccorso a Monza, in viale Libertà, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro con un mezzo di micro mobilità elettrico. In base a quanto reso noto dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il ragazzo è stato soccorso dai volontari della Croce rossa di Villasanta che hanno fortunatamente escluso gravi conseguenze e hanno trasportato il 28enne al Policlinico per tutti gli accertamenti del caso.

Pochi minuti più tardi, ad Arcore, è stata una donna di 42 anni ad avere bisogno di cure mediche dopo essersi sentita male a causa di una intossicazione. Sul posto gli operatori di Avps Vimercate. Le condizioni della 42enne sono migliorate in fretta tanto che l'ambulanza ha fatto rientro senza nessun trasporto in ospedale.

E' invece stato trasportato al Pronto soccorso di Vimercate il 30enne che intorno alle 2 è stato investito, per cause ancora da chiarire, mentre si trovava in piazza Marconi. A soccorrere il giovane i volontari del soccorso locale intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri. Il ragazzo dopo una prima valutazione è stato accompagnato in ospedale in codice verde.