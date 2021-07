Sono due gli interventi di soccorso per incidente effettuati nella notte appena trascorsa.

Due incidenti nella notte a Monza e Giussano

In base a quanto diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza i due sinistri si sono verificati a pochi minuti di distanza tra le 3.15 e le 3.30 a Giussano e Monza. Nel primo caso si è trattato di un mezzo finito contro un ostacolo mentre percorreva via Udine. ferito, lievemente, un 26enne soccorso dall'ambulanza proveniente da Seregno e poi trasportato in ospedale a Desio in codice verde. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Seregno.

Poco più tardi a Monza, in via Europa, una 19enne è rimasta coinvolta in un sinistro. La ragazza, accompagnata in ospedale in codice verde, avrebbe riportato solo lievi conseguenze.

Nella notte segnaliamo anche l'intervento della Croce bianca a Giussano a causa di una caduta. Soccorso un uomo di 45 anni in via Martiri della Libertà poi trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

Tredicenne investito ieri sera a Seregno

Nella serata di ieri segnaliamo l'intervento dei soccorritori in via Stefano da Seregno a seguito dell'investimento di un ragazzino di 13 anni. Sul posto l'ambulanza e la Polizia locale di Seregno per i rilievi. Il 13enne, dopo le cure sul posto, è stato trasportato all'ospedale di Desio in codice verde.