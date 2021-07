Due interventi di soccorso nella notte ad Agrate Brianza, dove si sono verificati due incidenti.

Due incidenti nella notte ad Agrate

In base a quanto è stato diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza era circa mezzanotte e mezza quando i volontari di Avps Vimercate si sono portati sul Viale delle Industrie per una caduta da moto in cui è rimasto coinvolto un uomo di 64 anni. Sul posto assieme ai soccorritori sono giunti anche i Carabinieri, impegnati nella ricostruzione del sinistro. Il 64enne fortunatamente non ha riportato conseguenze e l'intervento di soccorso si è concluso sul posto.

Poco dopo le due invece, sempre ad Agrate Brianza, un mezzo sulla quale si trovavano un 30enne e un 36enne è finito contro un ostacolo mentre percorreva via Archimede. Ad intervenire sono sati sempre gli operatori sanitari di Avps Vimercate che hanno prestato le prime cure ai soggetti coinvolti e sono poi ripartiti alla volta dell'ospedale in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri.

Incidente a Brugherio

Nella serata di ieri invece segnaliamo l'intervento dell'ambulanza e dei Carabinieri a Brugherio per uno scontro tra due auto avvenuto in via Quarto. Nel sinistro un giovane di 21 anni è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in ospedale a Cernusco sul Naviglio in codice verde.