Due incidenti nella notte in Brianza: coinvolte diverse persone

Due gravi incidenti nella notte a Vimercate e Carate Brianza. Diverse squadre di soccorso impegnate nel prestare soccorso.

Scontro auto moto a Vimercate

Poco dopo l'una tre ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso proveniente da Brescia si sono diretti a Vimercate, in via Burago per un incidente che ha visto coinvolte un'auto e una noto. I soccorritori hanno prestato assistenza a un 17enne e a un 38enne che, secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, avrebbero riportato entrambi serie conseguenze, ,ma non sarebbero in pericolo di vita. Uno è stato trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano, mentre l'altro al nosocomio di Vimercate.

Sul posto anche i Carabinieri per accertare con chiarezza la dinamica del sinistro.

Incidente tra più veicoli a Carate

Pochi minuti prima invece a Carate Brianza, sin viale Trento Trieste si è verificato uno scontro tra diversi veicoli. Quattro le ambulanze giunte sul posto insieme ai Carabinieri della Compagnia di Seregno e ai Vigili del fuoco per prestare soccorso alle otto persone rimaste coinvolte.

Dopo gli accertamenti sanitari sul posto le ambulanze sono ripartite in codice verde verso gli ospedali della zona.