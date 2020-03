Due incidenti stradali a Limbiate: soccorsi tre giovanissimi SIRENE DI NOTTE

Due incidenti stradali nel giro di un’ora a Limbiate. E’ accaduto nella notte tra lunedì e martedì 3 marzo 2020. I feriti sono tutti giovanissimi e le loro condizioni non destano preoccupazione.

Due incidenti stradali a Limbiate: soccorsi tre giovanissimi

La prima chiamata al numero d’emergenza è giunta intorno a mezzanotte e venti per un sinistro avvenuto in via Bruno Buozzi. In base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza si sarebbe trattato di uno scontro tra auto: nell’impatto sono rimasti coinvolti una ragazza di 19 anni e un ragazzo di 16. Subito soccorsi dai volontari della croce bianca di Cesano sono stati poi portati in ospedale a Garbagnate Milanese in codice verde.

Poco più tardi, a mezzanotte e quaranta, in via 20 Settembre si è verificato un altro incidente con ribaltamento. Un 19enne è rimasto lievemente ferito ed è stato assistito sul posto dall’ambulanza per poi essere trasportato in ospedale in codice verde. In via 20 Settembre sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Desio per i rilievi del caso.

