Due incidenti stradali all’alba: un 46enne e una 22enne in ospedale. Si tratta di uno scontro auto moto avvenuto a Veduggio e di un investimento a Caponago.

Due incidenti stradali all’alba

Due persone, un 46enne e una 22enne, sono finite in ospedale in condizioni serie dopo essere rimaste coinvolte in due incidenti all’alba di oggi, mercoledì 4 novembre.

Intorno alle 5.46 il primo sinistro a Veduggio con Colzano: in base alle informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza si tratterebbe di uno scontro auto moto avvenuto in via Piave. Ad avere la peggio è stato un 46enne subito soccorso dagli operatori sanitari della Croce bianca e poi trasportato in codice giallo in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Seregno per i rilievi del caso.

Intorno alle sei invece una 22enne è stata investita in via Di Vittorio a Caponago. Anche in questo caso sul posto è subito giunta un’ambulanza che dopo le prime cure, ha trasportato la giovane in ospedale in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Rilievi affidati ai Carabinieri.

