Due incontri virtuali su fertilità e menopausa dedicati alle donne. Li promuovono gli Istituti Clinici Zucchi in occasione della Giornata nazionale della Salute della donna.

Gli Istituti Clinici Zucchi aderiscono alle iniziative promosse da Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna (22 aprile), in tutti gli ospedali del network “Bollini Rosa”.

Martedì 20 aprile, a partire dalle ore 18, i ginecologi degli Istituti Clinici Zucchi terranno due incontri virtuali dedicati alle donne, in cui sarà possibile intervenire con domande e curiosità: relatori della serata il dottor Mario Mignini Renzini, responsabile dell’unità operativa di ginecologia degli Istituti Clinici Zucchi e la dottoressa Raffaela Di Pace, referente dell’ambulatorio per la menopausa di Zucchi Wellness Clinic.

“È importante impegnarci perché anche nell’emergenza coronavirus non si perda di vista l’importanza dell’attenzione alla salute della donna e della coppia. Soprattutto in questo momento, informarsi e rivolgersi con fiducia allo specialista è il primo passo per prendersi cura di sé e programmare con serenità un percorso personalizzato e che rispecchi i propri progetti di prevenzione, di conciliazione lavoro-famiglia, di maternità consapevole”, commenta il dottor Mario Mignini Renzini.

“Anche se la menopausa è un cambiamento fisiologico e non una patologia, si presenta con sintomi, spesso già presenti nelle fasi che precedono la menopausa vera e propria, che richiedono un supporto. Vampate, insonnia, palpitazioni, difficoltà di concentrazione o alterazioni dell’umore, dolori articolari o disfunzioni sessuali hanno un impatto significativo sulla qualità della vita ma possono essere affrontati e controllati con interventi su misura per ogni donna e multidisciplinari. La prevenzione, con un preciso iter di controlli negli anni per scongiurare gli effetti del calo ormonale sulla salute cardiovascolare e ossea, insieme a uno stile di vita attivo e a un’alimentazione corretta, fanno davvero la differenza in questa fase della vita che oggi non è più un sinonimo di vecchiaia ma interessa donne impegnate e attive”, spiega la dottoressa Raffaela Di Pace.

Gli incontri sono aperti a tutti e si tengono online tramite la piattaforma Microsoft Teams. Per ricevere il link e accedere alle conferenze occorre inviare un’e-mail all’indirizzo incontri.zucchi@grupposandonato.it entro il 16 aprile, o contattare il numero 039/8383265 (dalle 14 alle 16, festivi esclusi).

Il programma di martedì 20 aprile 2021

18 -18,20 “La preservazione della fertilità femminile: un’opzione terapeutica per le nuove esigenze sociali”– Mario Mignini Renzini

18,20-18,30 Discussione e domande

18,30:18,50 “La Menopausa: da sinonimo di ‘terza età’ a fase della vita socialmente attiva” – Raffaella Di Pace

18,50-19 Discussione e domande