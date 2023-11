Tre infortuni sul lavoro oggi in Brianza

Due interventi di soccorso nel pomeriggio di oggi, martedì 28 novembre, a seguito di due diversi infortuni sul lavoro avvenuti uno a Concorezzo, in una azienda di via Tintorri, e l'altro ad Ornago, in via Faro. Questa mattina un altro intervento di soccorso a Biassono.

Infortunio in una ditta di Concorezzo: soccorso un 25enne

Nel primo caso, secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, l'intervento dei mezzi di soccorso è scattato poco prima delle 15.30 a seguito di un infortunio lavorativo che ha coinvolto un giovane di 25 anni, soccorso in un impianto lavorativo di via Tintorri.

Sul posto sono intervenuti i volontari di Avps Vimercate con al seguito l'automedica. Sempre secondo quanto riferisce Areu il 25enne, soccorso in codice giallo, dopo i primi accertamenti medici sul posto, è stato trasportato presso l'ospedale di Vimercate per ulteriori accertamenti, sempre in codice giallo.

Infortunio anche ad Ornago

L'infortunio di Ornago invece è avvenuto alle 16.40 in un impianto lavorativo di via Faro. Ad aver bisogno di cure sanitarie sul posto è stato un uomo di 56 anni soccorso dai volontari di Cornate e poi trasferito in codice giallo in ospedale. In via Faro sono invece rimasti i Carabinieri e il personale di Ats Brianza per tutte le verifiche del caso.

Soccorsi anche a Biassono

Infine questa mattina, sempre secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, un uomo di 43 anni è stato soccorso a seguito di un infortunio lavorativo a Biassono. A intervenire sul posto, in via Delle Industrie, sono stati i volontari della Croce verde lissonese. Il 43enne fortunatamente non ha riportato serie conseguenze ed è stato trasportato al San Gerardo di Monza in codice verde.