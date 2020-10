Due insegnanti positivi, scuola primaria attiva la didattica a distanza

Due insegnanti positivi, scuola primaria di Bellusco attiva la didattica a distanza per tre classi, due terze e una seconda.

Due insegnanti positivi

Sono risultati positivi al test per individuare l’infezione da coronavirus e il dirigente scolastico ha deciso di attivare la didattica a distanza per tre classi della scuola primaria di Bellusco. Fortunatamente i due insegnanti positivi al Covid-19, hanno fatto sapere dal Comune, sarebbero in buone condizioni di salute. “Cari concittadini, il dirigente scolastico Laura Sisca mi ha informato tempestivamente che tre classi della nostra scuola Primaria inizieranno da domani mattina la didattica a distanza – ha esordito così il sindaco Mauro Colombo – Ats comunicherà ufficialmente nelle prossime ore le disposizioni relative alla quarantena delle classi, ma il dirigente scolastico ha deciso di avviare da subito la Dad per maggior tutela di alunni, famiglie e personale e per maggior efficacia organizzativa”.

Il punto della situazione

“Segnalo intanto che i casi in paese tra ieri ed oggi sono ancora in aumento – ha continuato – E’ necessario che tutti ci adoperiamo per limitare i rischi per la nostra salute e per quella degli altri. Come sempre, confido nel senso di responsabilità dei belluschesi, anche per ricordare a tutti, ma ai giovani in particolare, di seguire le norme di sicurezza anti contagio nella loro vita quotidiana e nei momenti di socialità. Continuiamo a vedere ancora troppe persone in giro senza mascherina e non distanziate. I controlli straordinari di Polizia Locale e carabinieri proseguono, ma serve l’aiuto e l’impegno di tutti”.