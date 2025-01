Due investimenti, mattinata nera per i pedoni ad Agrate

Mattinata nera per i pedoni: due donne sono rimaste coinvolte, loro malgrado, in due incidenti avvenuti ad Agrate a distanza di poche ore l'uno dall'altro.

Il primo incidente nei pressi del Municipio

Il primo allarme è scattato poco dopo le 9 in via San Paolo, alle spalle Municipio. Qui ad avere la peggio è stata una donna di 43 anni, che stava attraversando all'altezza della casetta dell'acqua quando è investita da un'auto. La 43enne, soccorsa dagli agenti della Locale del vicino comando, è stata portata in codice giallo all'ospedale di Vimercate.

Il secondo incidente davanti al Polo sociosanitario

Poco dopo mezzogiorno il secondo incidente, lungo via Lecco, all'altezza del Polo sociosanitario. Una donna di 54 anni è stata centrata da un'auto, condotta da una giovane, mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale, la 54enne aveva quasi completato l'attraversamento sulle strisce pedonali quando la conducente di una "Smart", che proveniva da Vimercate diretta verso la "Star", ha effettuato una manovra vietata sorpassando a destra l'auto che la precedeva e il cui conducente si era fermato proprio per fare attraversare il pedone.

L'impatto è stato molto violento; la 54enne è stata sbalzata sull'asfalto a circa dieci metri di distanza. In un primo tempo le sue condizioni sono apparse particolarmente preoccupanti, tanto da richiedere l'attivazione di un'automedica e di un'ambulanza in codice rosso. Il quadro si è poi rivelato meno grave del temuto. La 54enne è stata caricata sull'ambulanza, ripartita in codice giallo alla volta dell'ospedale San Gerardo di Monza.

Per la conducente della Smart una pesante sanzione e il ritiro della patente.