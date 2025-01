Due licenziamenti alla Hydro Extrusion, sindacati sul piede di guerra

La Hydro Extrusion licenzia due dipendenti e i lavoratori incrociano le braccia. Succede alla sede della multinazionale norvegese di Ornago, dove per la mattinata di venerdì 10 gennaio, le sigle sindacali hanno indetto uno sciopero di quattro ore dalle 10 alle 14 con il presidio delle portinerie dello stabilimento di via Ciucani.

A raccontare quanto accaduto sono direttamente i sindacati che hanno ripercorso le tappe della vicenda partita poco prima di Natale, quando la società ha comunicato il licenziamento dei due dipendenti:

"Il giorno 16 dicembre 2024 l’azienda ha consegnato in modo coatto e immotivato a due dipendenti le lettere di licenziamento con la motivazione di una riduzione dei costi - sottolineano i sindacati in una nota firmata da Adriana Geppert di Fiom Cigl Brianza e Gloriana Fontana di Fim Cisl Monza Brianza Lecco - Le FIOM CGIL, FIM CISL e le RSU hanno chiesto un incontro urgente all’azienda tenutosi il 20 dicembre 2024. Nel corso dell’incontro si è chiesto il ritiro dei licenziamenti. La Direzione Aziendale ha confermato la volontà di procedere e di non voler ricercare soluzioni alternative ai licenziamenti. I lavoratori e le lavoratrici sgomenti di quanto accaduto durante la chiusura natalizia, nelle assemblee che si sono tenute il 7 gennaio 2025 alla ripresa dell’attività lavorativa hanno deciso di incrociare le braccia!".