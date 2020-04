Due malori e un incidente SIRENE DI NOTTE

Notte senza interventi di soccorso in Brianza mentre nella tarda serata di ieri si sono verificati due malori e un incidente stradale.

Malore a Vimercate

Nel dettaglio alle 21.25, in via Falcone e Borsellino a Vimercate, si sono portati i volontari della Croce Bianca che hanno soccorso un 38enne che ha accusato un malore. Dopo aver visitato l’uomo sul posto il personale di soccorso ha valutato la necessità di trasportarlo in ospedale a Vimercate, dove è arrivato alle 22.18 in codice verde.

Incidente a Cesano

Poco dopo, alle 21.50, i volontari della croce bianca di Cesano sono invece intervenuti in via Binzago a Desio per un incidente stradale. In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, un’auto con alla guida un 30enne sarebbe finita contro un ostacolo. Fortunatamente il conducente non ha riportato conseguenze: dopo l’intervento dell’ambulanza infatti non è stato disposto alcun trasporto in ospedale.

Si sente male in ditta

Infine segnaliamo, poco dopo le 23, l’intervento dei soccorritori in via Buonarroti a Monza per un malore. A sentirsi male un uomo di 43 anni soccorso all’interno di un impianto lavorativo. Anche in questo caso l’intervento si è concluso senza alcun trasporto in ospedale.

