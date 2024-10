Due molotov contro la scuola: indagini in corso a Cesano Maderno

Bottiglie incendiarie contro l’istituto Ciofs di Cesano Maderno. L’inquietante episodio è successo mercoledì 16 ottobre.

Due molotov contro la scuola

Due le molotov costruite artigianalmente e indirizzate contro l’istituto scolastico professionale. Una è stata lanciata davanti all’ingresso, in via De Gasperi, e una in via Federico Borromeo, davanti all’ingresso dell’Università delle tre età: hanno colpito i gradini della scala di via De Gasperi e il cofano di un’auto parcheggiata in via Borromeo. Non si registrano feriti, né intossicati.

Le lezioni non sono state interrotte

Le bottiglie Molotov sono stata lanciate a metà mattina, intorno alle 10.15, mentre all’interno dell’istituto professionale erano in corso le lezioni. L’incendio è stato subito soffocato dal personale della scuola, intervenuto prontamente con un estintore. La scuola non è stata evacuata e le lezioni non hanno subito interruzioni: le esplosioni, all’interno delle aule, non si sono sentite.

La felpa fatta a pezzi

Il giorno dopo un altro episodio tutto da interpretare: al giardinetto pubblico di fronte all’istituto professionale è stata rinvenuta una felpa, di quelle che indossano gli allievi, stracciata. Saranno gli inquirenti a stabilire se tra i due episodi c’è una correlazione. Indagano, con il massimo riserbo, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale. La direzione della scuola non rilascia dichiarazioni, così come il sindaco Gianpiero Bocca, subito informato di quanto successo.