Due nuovi primari per l’ospedale di Vimercate: ecco chi sono

Dopo la nomina, qualche giorno fa, del nuovo Primario di Urologia (Gianfranco Deiana), ulteriore infornata di primati all’ospedale di Vimercate. Si tratta di Antonio Cirò e Giuseppe Servidio, ai quali è stato conferito l’incarico di primario, rispettivamente, di Cardiologia e della struttura di Analisi Chimico Cliniche.

La Cardiologia

Il nuovo capo della Cardiologia, Antonio Cirò è nato a Vimercate e ha 62 anni. Proviene dal San Gerardo di Monza, dove è stato responsabile del Day Hospital Cardiologico e del Centro dedicato allo Scompenso Cardiaco e alle Cardiomiopatie. Cirò si è laureato e specializzato in Cardiologia all’Università degli Studi di Milano: ha avuto esperienze medico-scientifiche anche all’estero, in Germania: qui ha acquisito significative competenze in elettrofisiologia interventistica. Successivamente, nel suo percorso professionale e formativo si è interessato, fra l’altro, alla stimolazione e alla defibrillazione cardiaca. Da segnalare, infine, che nel quadriennio 2010-2014 è stato eletto membro del Consiglio Direttivo lombardo dell’ANMCO, l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri.

Il Laboratorio

Giuseppe Servidio, 58 anni, è stato nominato, invece, primario del Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche, dopo esserne stato direttore facente funzione per qualche anno. Servidio lavora all’Ospedale di Vimercate dal 2002, dopo essere stato all’ospedale di Seriate, in provincia di Bergamo, di Feltre, nel bellunese, e di Padova. Specialista in Patologia Clinica all’Università di Padova (presso cui s’era laureato in Medicina), qui ha svolto anche attività di docenza. In una ulteriore delibera di nomina, il Direttore Generale Del Sorbo ha confermato Adriana Sartirana responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale della struttura di Radiologia con indirizzo senologico presso il Presidio di Seregno.