Un urto violento, come testimoniano le immagini, quello avvenuto questa mattina, giovedì 9 novembre, tra due autovetture che si sono scontrate poco prima delle 9.30 a Limbiate.

Due persone ferite in un incidente a Limbiate

L'incidente ha coinvolto due auto, una Renault e una Opel. In base a quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale presenti sul posto, la Renault - con una alla guida una donna di 44 anni - usciva da uno stop di via Da Vinci per immettersi su via Lombardia, quando è avvenuto l'impatto con una Opel, condotta da una donna di 77 anni, che procedeva lungo via Lombardia, in direzione di viale dei Mille.

I soccorsi

A seguito del sinistro sul posto sono accorse immediatamente due ambulanze, la Croce viola di Cesate e la Croce bianca di Cesano Maderno. I soccorritori hanno tempestivamente prestato le prime cure alle due conducenti, una della quali - la 77enne - avrebbe riportato le conseguenze più serie: è stata infatti trasportata all'ospedale di Desio in codice giallo. La 44enne alla guida della Renaul invece è stata trasferita all'ospedale di Garbagnate in codice verde.

Strada chiusa al traffico

L'incidente ha temporaneamente interrotto la viabilità. Gli agenti della Polizia locale di Limbiate hanno infatti dovuto chiudere la strada, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Trieste e l'intersezione con via Pace, per consentire le operazioni di soccorso e per effettuare i rilievi di rito che saranno utili a stabilire le cause dell'incidente.