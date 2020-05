Due persone soccorse per malore SIRENE DI NOTTE

Due persone soccorse per malore nella notte a Vimercate e Besana. Nella serata di ieri un investimento e un’intossicazione etilica.

Due persone soccorse per malore

Nella notte tra lunedì e martedì 26 maggio la prima chiamata al 112 è arrivata alle 2.15 da Vimercate per una donna di 30 anni che si è sentita male in strada, per la precisione in via Lecco. Sul posto i volontari di Avps Vimercate. Le condizioni della 30enne, fortunatamente, sono risultate buone ma è stata comunque portata in ospedale per accertamenti.

Poco dopo, alle 2.27, la Croce Bianca di Besana si è portata in via Ponti per un uomo di 31 anni che ha accusato un malore. In questo caso le condizioni del 31enne sono apparse abbastanza serie ed è stato quindi disposto il trasferimento in ospedale a Carate in codice giallo.

Investimento a Concorezzo

Nella serata di ieri invece segnaliamo un incidente a Concorezzo, sulla Sp 2 Monza Trezzo. Si è trattato, in base a quanto diffuso da Areu, di un investimento che ha coinvolto una donna di 46 anni. Sul posto, intorno alle 21.30, i volontari della Croce rossa di Villasanta e Carabinieri del Gruppo Compagnie Monza. La donna ha ricevuto le prime cure sul posto ed è stata poi trasportata all’Ospedale di Vimercate in codice verde.

Intossicazione etilica per un 15enne

Più preoccupanti le condizioni di un ragazzino di 15 anni soccorso poco dopo le 21 a Verano Brianza per una intossicazione etilica. Il ragazzino è stato raggiunto in via Brunati dall’ambulanza e dai Carabinieri di Seregno e poi trasportato in ospedale a Desio in codice giallo.

