Due ribaltamenti all’Epifania, pompieri al lavoro a Giussano e Biassono

Prima a Giussano e poi a Biassono: due auto si sono ribaltate nella serata dell’Epifania, richiedendo l’intervento dei pompieri a distanza di pochi minuti.

Il primo incidente sulla Sp 102 a Giussano

Ha fatto tutto da solo l’auto che si è ribaltata attorno alle 19.30 sulla SP 102 in territorio di Giussano. Le cause sono ancora cause in fase di accertamento. L’incidente stradale ha richiesto l’intervento di una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza: i pompieri sono subito arrivati sul posto e soccorso l’automobilista uscito di strada con al sua vettura , che si è poi ribaltata.

L’intervento dei pompieri

Le squadre giunte sul posto, oltre ad aver provveduto al soccorso della persona ferita si sono occupate anche del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’area. In posto APS e Carro Fiamma dal distaccamento di Seregno.

Ferito in modo lieve l’automobilista

L’automobilista coinvolta fortunatamente non ha riportato ferite serie, è stata infatti trasportata in codice verde in ospedale dall’ambulanza. Presenti sul posto le Forze dell’Ordine per i rilievi di competenza.

Secondo incidente a Biassono

A distanza di neppure mezz’ora i pompieri del comando di Monza e Brianza sono stati nuovamente chiamati in via Trieste a Biassono per un secondo incidente. Anche in questo caso si è trattato di un ribaltamento.

Auto ribaltata

L’ incidente stradale ha coinvolto una sola autovettura, la quale, per cause in fase di accertamento, si è ribaltata su un lato. Sul posto è intervenuta una squadra di pompieri dal distaccamento di Lissone, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata. Una persona è rimasta ferita, il conducente, che è stato trasportato in codice verde in ospedale.