Due ribaltamenti all’Epifania, pompieri al lavoro a Giussano e Biassono

Due persone sono rimaste leggermente ferite

Biassono · 07/01/2026 alle 10:49

Prima a Giussano e poi a Biassono: due auto si sono  ribaltate nella serata dell’Epifania, richiedendo l’intervento dei pompieri a distanza di pochi minuti.

Giussano, ribaltamento auto

Il primo incidente sulla Sp 102 a Giussano

Ha fatto tutto da solo l’auto che si è ribaltata attorno alle 19.30 sulla SP 102  in territorio di  Giussano.  Le cause sono ancora   cause in fase di accertamento. L’incidente stradale  ha richiesto l’intervento di una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza: i pompieri sono subito arrivati sul posto e soccorso l’automobilista  uscito di strada  con al sua vettura , che si è poi ribaltata.

L’intervento dei pompieri

Le squadre giunte sul posto, oltre ad aver  provveduto al soccorso della persona ferita si sono occupate anche del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’area. In posto APS e Carro Fiamma dal distaccamento di Seregno.

Ferito in modo lieve l’automobilista

L’automobilista  coinvolta fortunatamente non ha riportato ferite serie, è stata infatti  trasportata in codice verde in ospedale  dall’ambulanza. Presenti sul posto le Forze dell’Ordine per i rilievi di competenza.
Biassono, ribaltamento auto in via Trieste
Biassono, ribaltamento auto in via Trieste

Secondo incidente a Biassono

A distanza di neppure mezz’ora i pompieri del comando di Monza e Brianza sono stati nuovamente chiamati  in via Trieste a Biassono per un secondo incidente. Anche in questo caso si è trattato di un ribaltamento.

Auto ribaltata

L’ incidente stradale   ha coinvolto una sola autovettura, la quale, per cause in fase di accertamento, si è ribaltata su un lato. Sul posto è intervenuta una squadra di pompieri  dal distaccamento di Lissone, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata. Una persona è rimasta ferita, il conducente, che è stato  trasportato in codice verde  in ospedale.

 

