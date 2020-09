Due ricoveri per intossicazione etilica SIRENE DI NOTTE

Due ricoveri per intossicazione etilica. Altre due persone soccorse per un malore e un ferito in un incidente. Nessuno è grave.

Notte tutto sommato abbastanza tranquilla quella appena trascorsa per i soccorritori del 118 e per gli uomini delle Forze dell’ordine. Pochi i ricoveri in ospedale e nessuno in codice rosso.

Il primo soccorso degno di nota intorno alle 23,30 di ieri, quando a Carate in via Emilia Vergani è stato soccorso un uomo di 36 anni per intossicazione etilica. L’allarme era stato lanciato in codice giallo, poi il giovane è stato trasportato in codice verde al locale ospedale dall’ambulanza di Seregno soccorso.

Poco prima delle 3 il secondo intervento per intossicazione etilica in via Fiume a Giussano. Anche in questo caso uscita in codice giallo e ricovero in codice verde all’ospedale di Desio di una 19enne. A trasportarla in ospedale l’ambulanza della Croce Bianca di Besana.

Due, dicevamo, anche i malori. Circa un quarto d’ora prima delle 4 intervento in via Bice Cremagnani a Vimercate. I Volontari Vimercate hanno trasportato in codice verde all’ospedale cittadino una 19enne. Tre quarti d’ora dopo intervento, sempre per un malore, di un 33enne lungo la Statale 36 tra Verano e Giussano. Sul posto la Croce Bianca di Besana, ma non è stato necessario il ricovero.

L’unico incidente della nottata poco dopo le 2,15 a Brugherio, in via Increa. Per cause al vaglio della Polizia stradale un’auto è finita fuori strada. Il 40enne alla guida è stato trasportato in codice verde dalla Croce Bianca di Brugherio all’ospedale di Cernusco sul Naviglio. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Monza e i Vigili del fuoco di Monza.

