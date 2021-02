Due settimane di coma dopo il tremendo frontale, ora sta bene: “Sono vivo per miracolo”

Due settimane di coma dopo il tremendo frontale: “Sono vivo per miracolo”. Questa la testimonianza di Niccolò Terranova, 25enne di Lesmo che lo scorso 26 gennaio era rimasto vittima di uno spaventoso incidente avvenuto a Casatenovo.

Ha trascorso quasi un mese un ospedale a Lecco e due settimane in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione. Oggi però Niccolò Terranova, 25 anni, è fuori pericolo e, nonostante qualche frattura ancora da superare, sta bene. Nei giorni scorsi è anche tornato a casa, dove ha potuto riabbracciare non solo i suoi genitori, ma anche quella vita che lo scorso 26 gennaio ha rischiato di spezzarsi per sempre per colpa di un terrificante incidente avvenuto a Casatenovo in cui era rimasto drammaticamente coinvolto. E’ stato proprio il giovane a raccontarci la sua incredibile esperienza di queste settimane e lo ha fatto con serenità, ma anche con la consapevolezza di chi sa di essere stato protagonista di un vero miracolo.

