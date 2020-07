Due storici “pilastri” delle scuole arcoresi vanno in pensione

Alzino la mano, e parlando di scuola la metafora calza a pennello, i pochi che ad Arcore non hanno mai risposto all’appello degli storici docenti Marica Bonetti e Antonio Loprete.

Loro possono vantare oltre 75 anni di insegnamento in due nelle scuole elementari e medie della città.

Due colonne del mondo dell’insegnamento

Il mondo scolastico arcorese perde due vere e proprie colonne. Insegnanti che sono riusciti ad entrare dritti nel cuore e nei ricordi di tanti studenti che hanno avuto la fortuna di poterli incrociare nel loro cammino.

Con loro va in pensione anche la dirigente scolastica Antonella Colombo, alla guida delle scuole arcoresi dal 2016.

“Una passione vissuta con umiltà”

I protagonisti di questa bellissima storia sono il 65enne Antonio Loprete, insegnante di Educazione Musicale alla scuola media “Stoppani” di via Monginevro e Marica Bonetti, docente di Lettere alla scuola elementare “Alighieri” di via Edison. Per entrambi una vita intera dedicata a un lavoro che loro stessi non hanno esitato a definire prima di tutto una grande passione, una missione vissuta con umiltà e tanto impegno.

