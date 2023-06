E' Andrea Mastropaolo, 29enne originario di Merate, la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera a Verderio, al confine con Cornate d'Adda. La sua auto, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada mentre era di ritorno da Busnago.

E' Andrea Mastropaolo la vittima dell'incidente mortale di ieri al confine con Cornate

La tragedia, come detto, si è consumata in via per Cornate poco prima delle 20.30 di ieri, lunedì 5 giugno. Stando ad una prima ricostruzione il 29enne avrebbe perso il controllo della propria auto, una Seat Altea di colore nero, mentre percorreva il rettilineo, finendo per schiantarsi contro la recinzione di un'abitazione dopo aver tagliato la carreggiata opposta.

Sul posto la Centrale Operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato a sirene spiegate e con il codice rosso di massima gravità l'ambulanza con a bordo i soccorritori della Croce Bianca di Merate e l'automedica con gli uomini del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico ma nonostante lo spiegamento di forze per Andrea Mastropaolo non c'è stato nulla da fare e ai medici non è rimasto che constatare il decesso del giovane.