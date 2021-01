E’ arrivato il nuovo comandante di Polizia locale

Al comando di Macherio e Sovico è arrivato il nuovo comandante di Polizia locale.

Nicolò Diana è il nuovo capo della Polizia locale di Macherio e Sovico. Classe 1963, una carriera in divisa iniziata nel 1987 a Monza e proseguita nel 2000 a Besana Brianza: «Ho iniziato a Monza come agente semplice – spiega – Poi ho vinto tre concorsi da istruttore, ufficiale e funzionario. A Monza sono rimasto 14 anni, poi il 1 febbraio del 2000 mi sono trasferito a Besana Brianza e sono rimasto come comandante per 21 anni».

Il sindaco di Macherio

“Da quando l’ex comandante Francesco Farina si è trasferito a Biassono (circa un anno fa) fin da subito ci siamo messi alla ricerca di una nuova figura – spiega il sindaco di Macherio, Mariarosa Redaelli – Non potevamo permetterci di rimanere a lungo senza comandante, per la necessità di avere un servizio efficiente che potesse rispondere alle esigenze dei cittadini, specie in questo lungo periodo di emergenza sanitaria causata dal Covid. Grazie alla mobilità abbiamo accorciato i tempi”. Attualmente il comando di via Roma è composto da quattro agenti più Diana.

