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E’ deceduto il pensionato investito in via Trieste

Ieri mattina, martedì, l'81enne in bicicletta era stato travolto da un autocarro 

E’ deceduto il pensionato investito in via Trieste

Limbiate · 01/04/2026 alle 11:38

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E’ deceduto il pensionato investito in via Trieste. Ieri mattina, martedì, l’81enne in bicicletta era stato travolto da un autocarro

Il pensionato è spirato in ospedale

Non ce l’ha fatta il pensionato di 81 anni investito ieri mattina, martedì 31 marzo, in via Trieste, al quartiere Villaggio dei Giovi a Limbiate. L’anziano, accompagnato in codice rosso al Niguarda da un’ambulanza della Croce Viola di Cesate,  è spirato in ospedale.

E’ stato colpito da un un autocarro

Il sinistro era avvenuto intorno alle 8,20 all’altezza del distributore di carburante: l’anziano, residente in città,  era in bicicletta quando è stato colpito da un’autocarro. Le sue condizioni sono parse subito molto gravi, quindi la corsa al Pronto soccorso del nosocomio milanese dove purtroppo è deceduto nelle ore successive all’arrivo.  L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Locale che sta conducendo gli accertamenti con l’Autorità giudiziaria

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