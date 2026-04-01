E’ deceduto il pensionato investito in via Trieste. Ieri mattina, martedì, l’81enne in bicicletta era stato travolto da un autocarro

Il pensionato è spirato in ospedale

Non ce l’ha fatta il pensionato di 81 anni investito ieri mattina, martedì 31 marzo, in via Trieste, al quartiere Villaggio dei Giovi a Limbiate. L’anziano, accompagnato in codice rosso al Niguarda da un’ambulanza della Croce Viola di Cesate, è spirato in ospedale.

E’ stato colpito da un un autocarro

Il sinistro era avvenuto intorno alle 8,20 all’altezza del distributore di carburante: l’anziano, residente in città, era in bicicletta quando è stato colpito da un’autocarro. Le sue condizioni sono parse subito molto gravi, quindi la corsa al Pronto soccorso del nosocomio milanese dove purtroppo è deceduto nelle ore successive all’arrivo. L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Locale che sta conducendo gli accertamenti con l’Autorità giudiziaria