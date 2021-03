E’ di Concorezzo uno dei miglior bartender d’Italia

E’ di Concorezzo uno dei migliori bartender d’Italia. Il giovane Geanfranco Chavez sta conquistando tutti con le sue creazioni.

A 28 anni è tra i 25 migliori bartender d’Italia. Grande soddisfazione per il giovane di Concorezzo Geanfranco Chavez, che nei giorni scorsi ha compiuto un altro passo verso l’olimpo dei barman italiani.

“Sto partecipando alle “World Class”, la più importante competizione internazionale dedicata ai bartender – spiega Geanfranco – Quest’anno è limitata “solo” all’Europa per motivi legati al Covid, ma solitamente si estende anche agli altri Continenti. Il mio cocktail è stato selezionato su oltre 5.000 in arrivo da tutta Italia e inserito tra i migliori 50. La ricetta è stata creata in modo ecosostenibile, utilizzando cioè solo parti di scarto di frutta e verdura, cui ho aggiuto gin e sciroppo di zucchero”.