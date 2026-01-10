E’ mancato il dottor Alberto Bianchi: “Un uomo di grande umanità”

Con il dottor Alberto Bianchi se ne va un pezzo della storia di Biassono. Lo stimato medico si è spento questa mattina, sabato 10 gennaio. Aveva 88 anni. I funerali saranno celebrati martedì 13 gennaio, alle 15, nella chiesa parrocchiale San Martino di Biassono, preceduti alle 14.30 dal rosario.

Addio al dottor Alberto Bianchi

Il dottor Alberto Bianchi lascia la moglie Francesca, i figli Stefano e Marta e gli adorati nipoti. Medico dentista molto conosciuto, con studio nella sede storica di Vedano al Lambro, era molto stimato anche per il suo grande impegno per la crescita di Biassono. Per questo nel 2020 era stato insignito dell’onorificenza dello Sgurbat d’Or, un riconoscimento istituito dal Comune allo “scopo di riconoscere i meriti a cittadini che, con opere concrete, abbiano lavorato per un periodo significativo a favore della comunità con spirito di collaborazione, contribuendo al successo di iniziative promosse da tutte le associazioni o dall’Amministrazione comunale”.

La motivazione dello Sgurbat d’Or

“Nato a Milano nel 1937, il dottor Alberto Bianchi è stato una figura molto importante e carismatica per il suo prezioso contributo dato alla cittadinanza e al mondo dell’associazionismo. Un uomo dotato di una grande carica di umanità. Tra i tanti gesti di generosità che hanno accompagnato la sua vita, ha aiutato e sostenuto due fratelli rimasti orfani fino al raggiungimento della loro maggiore età, ha finanziato la statua dell’atleta (un giavellottista) posta all’interno del nuovo centro sportivo. Attento anche all’aspetto ecologico, al verde e alla natura, nel 2016 ha regalato un notevole numero di piante di essenze diverse, poste in loco dall’ufficio Tecnico. Medico a Biassono dal 1963, molto apprezzato dai suoi concittadini e non solo, ha organizzato, per due anni, cicli di conferenze sulla medicina presso il centro ricreativo Villa Monguzzi, ha offerto uno screening per ambliopia ai bambini della scuola dell’infanzia Segramora, con la collaborazione del Lions Club di Canonica Lambro di cui era socio, e ha costituito un gruppo per l’assistenza medica a una persona affetta da grave tetraplagia. Se pur in meritata pensione, ha continuato a ricevere i cittadini presso il proprio studio, senza percepire alcun onere. Il dottor Bianchi è anche conosciuto per essere stato il fondatore della Croce Bianca Biassonese. Persona di grande cultura e affezionato alla città in cui vive, ha fatto dono di una serie di vocabolari di lingua italiano-inglese alla biblioteca della scuola media Verri. Ha pubblicato il libro «1890-1990 immagini di Biassono», una raccolta di cartoline e materiale fotografico, distribuendo il ricavato della vendita, a favore delle associazioni biassonesi e per opere di beneficenza. Si è inoltre impegnato politicamente ricomprendo il ruolo di consigliere comunale”.

Il cordoglio del sindaco, Luciano Casiraghi

“La scomparsa del dottor Alberto Bianchi lascia un vuoto profondo nella nostra comunità – il ricordo del sindaco Luciano Casiraghi – Medico di base per molti anni, è stato una figura stimata e un punto di riferimento per intere generazioni di cittadini, che hanno trovato in lui non solo un professionista competente, ma anche una persona capace di ascolto, attenzione e autentica umanità. Ha svolto la propria professione con uno spirito di servizio raro, mettendo sempre al centro la persona prima ancora della malattia. Il suo modo di esercitare la medicina, fatto di dedizione quotidiana, disponibilità e discrezione, ha rappresentato per tanti un sostegno concreto nei momenti più delicati della vita. È stato un medico che ha saputo costruire rapporti di fiducia duraturi, diventando nel tempo una presenza familiare e rassicurante. Il valore umano e professionale del dottor Bianchi è stato riconosciuto anche a livello civico con il conferimento dello Sgurbat d’Or 2019, premio che testimonia quanto il suo impegno abbia inciso positivamente sul tessuto sociale e sulla qualità della vita della nostra comunità. Un riconoscimento meritato, che racchiude il senso di gratitudine collettiva per una vita spesa al servizio degli altri. Come sindaco, ma anche come cittadino, vivo questo momento con particolare partecipazione emotiva. Il dottor Bianchi ha accompagnato nel tempo molte famiglie, diventando parte della storia personale di tante persone. Anche per me, come per molti altri, il suo nome è legato a ricordi di attenzione, cura e presenza costante, che vanno ben oltre il rapporto formale tra medico e paziente. Alla sua famiglia e ai suoi cari desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, il più sincero cordoglio e la nostra vicinanza. Il ricordo del dottor Alberto Bianchi resterà vivo come esempio di professionalità, altruismo e dedizione silenziosa, valori che continueranno a rappresentare un patrimonio importante per tutti noi”.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 13 gennaio 2026.