E' Marco Barilatti il centauro di 28 anni morto nell'incidente di questa mattina a Saronno

Viveva da qualche mese a Barlassina il giovane deceduto questa mattina nell'incidente tra un'auto e la sua moto a Saronno: si tratta di Marco Barilatti, aveva 28 anni.

Originario di Cerro, da qualche mese viveva a Barlassina

Lo schianto, violentissimo, intorno alle 6.20 di questa mattina, a Saronno. Coinvolti un'auto che si stava spostando lungo la Tangenzialina verso Origgio e una moto che viaggiava nella direzione opposta. Su quest'ultima si trovava Marco Barilatti, 28 anni: da dicembre 2020 viveva a Barlassina con la compagna. Si era trasferito da Cerro Maggiore.

La dinamica

L'impatto tra l'auto e la moto è avvenuto all'altezza del distributore di benzina, dove l'auto aveva svoltato per fare rifornimento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Saronno, tre ambulanze, un'automedica e i Carabinieri. A bordo dell'auto due persone, un uomo di 34 e un altro di 23 anni che hanno riportato alcune contusioni, lievi.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime

Le condizioni del 28enne sono invece apparse subito gravissime motivo per cui appena è stato possibile è stato tentato il trasporto in codice rosso all'ospedale di Legnano, dove è purtroppo deceduto. Al lavoro, per ricostruire l'esatta dinamica e chiarire eventuali responsabilità, i Carabinieri di Saronno.